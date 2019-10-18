استمرت أسبوعا.. الجيش اليمني يكبد ميليشيات الحوثي خسائر فادحة خلال معارك عنيفة في حجة

شهدت مختلف جبهات محافظة حجة شمال غرب اليمن، طيلة هذا الأسبوع معارك قتالية عنيفة ومواجهات ميدانية طاحنة، دارت بين قوات الجيش اليمني من جهة، وعناصر ميليشيات الحوثي من جهة أخرى.

وأسفرت تلك المواجهات، التي شاركت فيها أيضا مقاتلات التحالف العربي، عن خسائر فادحة للمليشيات المتمردة، حيث سقط العشرات من عناصرها بين قتيل وجريح.

وقال رئيس المركز الإعلامي في المنطقة العسكرية الخامسة المقدم ”بندر المهدي“، في تصريح نشرته الصفحة الرسمية للمركز على (الفيسبوك)، مساء اليوم الجمعة: ”قتل العشرات من الميليشيات الحوثية الانقلابية على أيدي أبطال المنطقة العسكرية الخامسة، وذلك خلال المعارك التي استمرت طيلة هذا الأسبوع، في مختلف محاور الجبهة، كما خلفت خسائر كبيرة على مستوى آلياتها العسكرية“.

وأفاد المهدي، بأنه: ”بلغ عدد قتلى المليشيات في اليومين الأوليين للمعارك 84 قتيلا وعشرات الجرحى، كما وقع عدد آخر من الأسرى في قبضة الجيش الوطني في المعارك التي احتدمت في جميع محاور الجبهة، ولمدة أسبوع“، متابعا: ”كان آخرها معركة أمس الخميس والتي أسفرت عن انكسار للميليشيات مخلفة قتلى وجرحى“.

وأضاف المهدي: ”تركت الميليشيات أحد عناصرها، الذي جرح خلال مواجهات الأمس، ينزف دما على الأرض، ليتم أسره من قبل أفراد الجيش، وقاموا بتقديم الاسعافات الأولية له“.

ولفت إلى أن طيران التحالف العربي، شن خلال المعارك، عشرات الغارات الجوية، على مواقع المليشيات ومعداتها، مما ضاعف من خسائرها في العتاد والأرواح.