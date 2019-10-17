متحدث الانتقالي الجنوبي: ”حوار جدّة“ مستمرّ وقادة المجلس في السعودية

قال المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي نزار هيثم، اليوم الخميس، إن ”حوار جدة“ بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي ”ما زال مستمرًا“.

وأكد هيثم أن ”المجلس الانتقالي الجنوبي وقيادته حاضرون في المملكة العربية السعودية وسط حفاوة وترحيب من قيادة المملكة، وهي خطوة أساسية على طريق دعم المشروع العربي في المنطقة، المشروع الذي انتصر له الجنوبيون ولم يخذلوه حين خذله الآخرون“، حسب تعبيره.

وأضاف: ”سنكون مع المملكة ودولة الإمارات ومع قيادتهم للحوار، والمشروع العربي سينتصر مثلما سينتصر مشروعنا الوطني الجنوبي“.

ودعا المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي إلى عدم الالتفات للتسريبات عبر المواقع الإخبارية والانسياق لما سماه ”تضليل القنوات كالجزيرة وغيرها، والتي تأتي ضمن اختراق جماعة الإخوان المسلمين لهذه المؤسسات الإعلامية وتوظيفها وتوجيهها سياسيًا لإفشال جهود المملكة في إنجاح الحوار“.

واتهم هيثم وسائل إعلام مقربة من الإخوان بمحاولة إفشال وعرقلة الحوار الجاري برعاية السعودية بشتى الوسائل.