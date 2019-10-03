اليمن.. القوات الحكومية تطلق الرصاص لمنع تظاهرة مؤيدة للانتقالي الجنوبي في مدينة عزان بمحافظة شبوة

أطلقت قوات حكومية يمنية، اليوم الخميس، الرصاص لمنع تنظيم تظاهرة مؤيدة للمجلس الانتقالي الجنوبي في مدينة عزان بمحافظة شبوة.

وقتِل شخص يدعى سعيد تاجرة القميشي في الأحداث التي جرت صباح الوم متأثرًا بإصابته بالرصاص المباشر على مدخل مدينة عزان.

اليمن.. مشاهد للحظة استهداف ومقتل شخص أثناء محاولة القوات الحكومية منع تظاهرة مؤيدة للانتقالي الجنوبي في مدينة #عزان بمحافظة #شبوة#إرم_نيوز #المجلس_الانتقالي_الجنوبي pic.twitter.com/6Hs1py27JN — إرم نيوز (@EremNews) October 3, 2019

وتداول ناشطون مقاطع تُظهر إطلاقًا كثيفًا للرصاص تجاه المتظاهرين السلميين، فيما شهدت المدينة انتشارًا كثيفًا للدوريات الأمنية الحكومية لملاحقة المحتجين.

وتحولت عزان إلى ثكنة عسكرية لمنع تظاهرة سلمية لمواطنين من أبناء شبوة للمطالبة بعودة قوات النخبة الشبوانية.

وتوجهت حشود كبيرة من أبناء المناطق الجنوبية من مختلف مديريات شبوة نحو مدينة عزان، حسب ناشطين قالوا إن الحشود القادمة من ”رضوم“ و“جول الريدة“ تجاوزت نقطة ”الفهفة“ مشيًا على الأقدام بعد منع مركباتهم من المرور في النقطة، وتتجمهر الجماهير حاليًّا في محطة ”الفهفة“.

وقال ناشطون جنوبيون إنه ”جرى اعتقال الناشط والشاعر الجنوبي أبوأنوار العشملي من ساحة الحرية وسط عزان علمًا أنه قد سبق وتلقى تهديدات بالاعتقال“.