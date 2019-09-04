قرقاش: نتطلع بثقة وتفاؤل إلى نجاح ”اجتماع جدة“

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش إنه يتطلع إلى نجاج حوار جدة، الذي ينتظر أن يجمع بين الحكومة اليمنية، والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وكتب قرقاش في تغريدة على حسابه بموقع ”تويتر“ ”نتطلع بثقة وتفاؤل إلى نجاح اجتماع جدة بين حكومة اليمن الشقيق والمجلس الانتقالي الجنوبي“.

واعتبر الوزير الإماراتي أن ”وحدة الصف ضد الانقلاب الحوثي ومضاعفة الجهد في مواجهته هي الأولوية، والشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية الشقيقة على قيادة التحالف سياسيًا وعسكريًا بحرص وحنكة واقتدار“.

نتطلع بثقة وتفاؤل إلى نجاح إجتماع جدة بين حكومة اليمن الشقيق والمجلس الانتقالي الجنوبي، وحدة الصف ضد الانقلاب الحوثي ومضاعفة الجهد في مواجهته هي الأولوية، والشكر والتقدير للملكة العربية السعودية الشقيقة على قيادة التحالف سياسيا وعسكريا بحرص وحنكة واقتدار. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) September 4, 2019

ووصل مساء أمس الثلاثاء، وفد من المجلس الانتقالي برئاسة اللواء عيدروس الزبيدي إلى مدينة جدة، تلبية لدعوة من السعودية للحوار مع الحكومة اليمنية.

لكنّ االحكومة اليمنية جددت على لسان وزير الداخلية أحمد الميسري اليوم الأربعاء، رفضها الحوار المباشر مع وفد المجلس الانتقالي الجنوبي.