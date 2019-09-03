اليمن.. تنظيم القاعدة يفجر معسكرًا للحزام الأمني بأبين‎

فجر مسلحون ترجح صلتهم بتنظيم القاعدة، فجر الأربعاء، مقرا عسكريا تابعا لقوات الحزام الأمني، الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، غربي مديرية مودية، بمحافظة أبين، جنوبي البلاد.

وأكدت مصادر محلية بمديرية مودية، لـ“إرم نيوز“ وقوع انفجار عنيف، سمع دويه إلى أطراف مودية الغربية، ليتبين لاحقا أنه كان ناجما عن تفجير عناصر يشتبه بارتباطها بتنظيم القاعدة معسكرا خاليا في منطقة ”عكد“، كانت تستخدمه قوات الحزام الأمني في المنطقة الوسطى، بمحافظة أبين.

وبحسب المصادر، فإن الانفجار لم يحدث أي أضرار بشرية، واقتصرت أضراره على البنية التحتية للمعسكر.

ويقع المعسكر في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الحكومة اليمنية، من محافظة أبين.

وكانت قوات الحزام الأمني، قد أخلت معسكرها قبل أسبوعين من الآن، مستبقة تقدم القوات الحكومية إلى مناطق أبين وصولا إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

وسبق أن شهدت مديرية مودية، بأبين، مساء أمس الثلاثاء، حادثة مقتل أحد أفراد تنظيم القاعدة، قرب منزله، وسط المدينة، على أيدي مسلح مجهول، استطاع الهرب.