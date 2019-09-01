قرقاش ينفي مزاعم تصدع التحالف بقيادة السعودية في اليمن

نفى وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، ضمنًا، المزاعم بشأن تصدع التحالف بقيادة السعودية في اليمن، على وقع الخلافات المستعرة بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وقال قرقاش عبر تويتر، إن التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، صلب وحيوي لاستعادة السلام والاستقرار في اليمن، معتبرًا أن التركيز على الوحدة الداخلية، من خلال الحوار المستمر، ضروري لمواجهة تحدي الانقلاب الحوثي.

وأضاف أن من المهم أن تقبل الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي ويتفاعلا مع المبادرة السعودية للحد من التوتر وتجنب التصعيد، معتبرًا أن الحوار بقيادة السعودية هو طريق المضي قدمًا.

وأضاف قرقاش أن التحالف قلق بشدة من إمكانية استفادة الإرهابيين، بما في ذلك تنظيم القاعدة في جزيرة العرب وداعش، من التصعيد الحالي في جنوب، مؤكدًا أن الإمارات ستواصل كجزء من التحالف العمل بحزم ضد عودة الجماعات الإرهابية للظهور في اليمن.

وكانت تقارير إعلامية تحدثت عما أسمته تصدع التحالف بقيادة السعودية إثر الخلافات بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.