ألوية العمالقة: نشارك القوات الجنوبية في ملاحقة فلول ”الإخوان“ بزنجبار

أفاد المركز الإعلامي، لألوية العمالقة الجنوبية، التي تقاتل ضد الحوثيين في الساحل الغربي لليمن، أنها تشارك في ملاحقة من وصفتهم بـ“فلول جماعة الإخوان“ في زنجبار، إلى جانب القوات الجنوبية.

ويأتي إعلان العمالقة في وقت تراجعت فيه القوات التابعة للحكومة اليمنية أمام قوات المجلس الانتقالي، بعد أن وصلت أمس إلى مشارف عدن، وأعلنت السيطرة عليها، الأمر الذي نفاه المجلس الانتقالي في وقت لاحق.

وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة، جبهة الساحل الغربي، في تغريدة على تويتر: ”قوات من الساحل الغربي على رأسها ألوية العمالقة تشارك مع القوات الجنوبية في عملية تأمين عدن ولحج وملاحقة فلول جماعة الإخوان في زنجبار“.

قوات من الساحل الغربي على رأسها الوية العمالقة تشارك مع القوات الجنوبية في عملية تأمين عدن ولحج وملاحقة فلول جماعة الإخوان في زنجبار — المركز الإعلامي ل ألوية العمالقة جبهةالساحل الغربي (@sahel_almakha) August 29, 2019

وفي وقت سابق اليوم أعلن الناطق باسم العمليات المشتركة في الساحل الغربي لليمن، وضاح الدبيش، الدفع بكتيبتين لمراقبة الوضع في عدن وأبين، داعيًا إلى وقف القتال بين الحكومة وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي.