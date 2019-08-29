ألوية العمالقة: نشارك القوات الجنوبية في ملاحقة فلول ”الإخوان“ بزنجبار

ألوية العمالقة: نشارك القوات الجنوبية في ملاحقة فلول ”الإخوان“ بزنجبار

المصدر: فريق التحرير

أفاد المركز الإعلامي، لألوية العمالقة الجنوبية، التي تقاتل ضد الحوثيين في الساحل الغربي لليمن، أنها تشارك في ملاحقة من وصفتهم بـ“فلول جماعة الإخوان“ في زنجبار، إلى جانب القوات الجنوبية.

ويأتي إعلان العمالقة في وقت تراجعت فيه القوات التابعة للحكومة اليمنية أمام قوات المجلس الانتقالي، بعد أن وصلت أمس إلى مشارف عدن، وأعلنت السيطرة عليها، الأمر الذي نفاه المجلس الانتقالي في وقت لاحق.

وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة، جبهة الساحل الغربي، في تغريدة على تويتر: ”قوات من الساحل الغربي على رأسها ألوية العمالقة تشارك مع القوات الجنوبية في عملية تأمين عدن ولحج وملاحقة فلول جماعة الإخوان في زنجبار“.

وفي وقت سابق اليوم أعلن الناطق باسم العمليات المشتركة في الساحل الغربي لليمن، وضاح الدبيش، الدفع بكتيبتين لمراقبة الوضع في عدن وأبين، داعيًا إلى وقف القتال بين الحكومة وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي.

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