المجلس الانتقالي يسيطر على زنجبار عاصمة أبين

سيطرت القوات الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الخميس، على مدينة زنجبار، العاصمة الإدارية لمحافظة أبين، المتاخمة للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، من جهة الشرق، بعد انسحاب للقوات التابعة للحكومة اليمنية من المدنية.

ويقول مراقبون: إن سيطرة قوات الانتقالي على زنجبار، تعني قطع خط الإمداد العسكري عن القوات الحكومية الموجودة على مشارف مدينة عدن.

وأكد شهود عيان، في مدينة زنجبار، انسحاب القوات الحكومية باتجاه المنفذ الشرقي للمدنية المؤدي إلى مديرية شقرة، في تراجع كبير لقوات الحكومية اليمنية.

وقال الشهود، لمراسل ”إرم نيوز“، إن انسحاب القوات الحكومية من المدينة تزامن مع اقتراب قوات الانتقالي الجنوبي من المدخل الشمالي لزنجبار الرابط بينها وبين مدينة جعار، التي سيطرت عليها قوات الانتقالي في وقت سابق من صباح اليوم الخميس.

وبحسب المصادر، فإن الفترة التي أعقبت انسحاب القوات الحكومية من المدينة، شهدت عمليات نهب واستيلاء لبعض المرافق الحكومية في عاصمة أبين.

ومع وصول قوات المجلس الانتقالي الجنوبي إلى المدينة، بسطت سيطرتها وقامت بعمليات تمشيط للأجزاء الجنوبية والشرقية للمدينة.