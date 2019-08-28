مصادر: هجوم قوات الحكومة اليمنية على عدن يظهر عدم التزامها بوقف لإطلاق النار

قالت مصادر سياسية يمنية إن الهجمات خلال اليومين الماضيين تظهر عدم التزام الحكومة اليمنية بما أعلنته من تهدئة ووقف لإطلاق النار بدعوة من التحالف العربي، أو أنها في الواقع لا تملك سلطة على المجاميع المسلحة التي تقاتل باسمها في محافظتي أبين وعدن جنوبي البلاد.

وأضافت المصادر لـ“إرم نيوز“ أن هذا التناقض يؤكد ضعف الحكومة أو عدم جديتها في السعي إلى التهدئة والبحث عن حلول عبر الحوار.

أما المجلس الانتقالي الجنوبي فقد قال المتحدث الرسمي باسمه في منشور بفيسبوك، إنه ”التزم بالتهدئة وفق بيان اللجنة السعودية والإماراتية المشتركة، وأعطينا تعليماتنا لكافة قواتنا بضبط النفس، وإثباتًا للأشقاء وللعالم إننا نواجه قوات إرهابية ممولة من دول معادية تخدم الحوثيين فقط، وليست قوات نظامية، ولا تلتزم لا بأوامر حكومة شرعية ولا بأوامر التحالف العربي .“

وكان وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي قد وجه الإثنين الماضي، كافة الوحدات العسكرية بمحافظات عدن وابين وشبوة بوقف إطلاق النار استجابة لدعوة قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية.