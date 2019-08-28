الانتقالي الجنوبي يمهل القوات الحكومية للانسحاب من عدن

قال الناطق الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، في جنوب اليمن، نزار هيثم، إن المجلس الانتقالي، أمهل القوات التي انتشرت في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن إلى الساعة الثالثة عصرًا بالتوقيت المحلي للانسحاب من عدن، التي سيطرت على معظم مداخلها قوات حكومية تابعة للحكومة الشرعية.

وذكر هيثم في منشور له على فيس بوك، أن الانتقالي الجنوبي التزم بالتهدئة وفق ”بيان اللجنة السعودية والإماراتية المشتركة، وأعطينا تعليماتنا لكافة قواتنا بضبط النفس، وإثباتًا للأشقاء وللعالم إننا نواجه قوات إرهابية ممولة من دول معادية تخدم الحوثيين فقط، وليست قوات نظامية، ولا تلتزم لا بأوامر حكومة شرعية ولا بأوامر التحالف العربي .“

وقال إن ”البؤر الإرهابية عددها معلوم وأماكنها معروفة وأعطينا الجميع آخر إنذار الى الساعة ٣ عصرًا، وإلّا فقد أعذر من أنذر“.

وتابع :“قيادتنا في العاصمة عدن تتابع الأمور بهدوء وتدعو الجميع لعدم القلق، فمعركتنا مع الاٍرهاب مستمرة منذ ٩٤“.

ودعا المتحدث باسم الانتقالي الجنوبي إلى ترقب كلمة: ”بعد قليل كلمة اللواء احمد سعيد بن بريك عضو هيئة الرئاسة ورئيس الجمعية الوطنية عبر قناة عدن المستقلة AIC ، سيوضح فيها حقيقة الأمور ويدحض فيها أكاذيب العدو“ .