ناشط يمني يبدأ إضرابًا عن الطعام في سجن لـ“الإخوان“ بمأرب

بدأ الكاتب والناشط اليمني حافظ مطير إضرابًا عن الطعام، بعد أسبوع من اعتقاله على يد قوة أمنية تابعة لحزب الإصلاح، الجناح السياسي لجماعة الإخوان، في محافظة مأرب شمالي البلاد.

وقال أحد أصدقاء الناشط، رافضًا الكشف عن هويته، في تصريح لـ“إرم نيوز“، إن مطير بدأ إضرابًا عن الطعام منذ مساء أمس الأول الاثنين، بعد أسبوع من الاعتداء عليه، عقب اختطافه من منزله على يد قوة أمنية موالية لحزب الإصلاح الإخواني في مدينة مأرب، ونقله إلى سجن جهاز الاستخبارات.

وجاء اعتقال مطير بعد نشره سلسلة مقالات ينتقد فيها ممارسات الإخوان في مأرب الخاضعة لسيطرتهم، و“إظهار أنفسهم على أنهم يمثلون الدين الإسلامي“، بالإضافة إلى انتقاده قيادات في الجماعة لهم ارتباطات واسعة بميليشيا الحوثي في صنعاء.

وواقعة توقيف حافظ مطير على يد قوات إخوانية، هي الثالثة من نوعها في أقل من شهرين، على خلفية كتاباته على موقع ”فيسبوك“، وسط مطالبات بضرورة الإفراج الفوري عنه.

ويتهم نشطاء حزب الإصلاح بممارسة انتهاكات جسيمة بحق معارضيه، تصل إلى التصفية الجسدية، والاعتقالات وتلفيق التهم.