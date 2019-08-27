قوات الانتقالي الجنوبي تستعيد شقرة وتصد هجومًا على زنجبار في أبين (فيديو)

تمكنت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي من استعادة السيطرة على مدينة شقرة في أبين جنوب اليمن، كما صدت هجومًا على مدينة زنجبار عاصمة المحافظة من قبل القوات الحكومية التي تواصل هجومها على المناطق الجنوبية، رغم إعلانها التهدئة ووقف إطلاق النار استجابة لدعوة تحالف دعم الشرعية.

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ونقلت مصادر محلية أن القوة التي هاجمت زنجبار نفذت انسحابًا جزئيًا نحو مدينة شقرة، التي سيطرت عليها القوات الحكومية.

وقالت قوات الحزام الأمني إن المواجهات حول زنجبار أسفرت عن ”خسائر فادحة للمتمردين، وتسببت ببتر كلتا قدمي المتمرد ”ابو قحطان الدياني“ أحد أبرز القادة العسكريين لميليشيات التمرد“.

وأضافت أن قوات الحزام الأمني بمحافظة أبين ”تحاصر المتمرد علي محمد القملي المتحصن بمعسكر اللواء 103 مشاة بمنطقة جحين“.

غير أنه وفي وقت لاحق نقلت صحيفة عدن الغد المحلية أن قوات الحزام الأمني سيطرت مجددًا على مدينة شقرة الساحلية، وطردت قوات الجيش صوب منطقة العرقوب.