اليمن.. ألوية ”العمالقة“ تعلن موقفها من أحداث شبوة

أكدت ألوية ”العمالقة“ في الساحل الغربي لليمن على انتمائها للجنوب، داعية الحكومة الشرعية إلى الاستماع للمجلس الانتقالي الجنوبي ومطالبه كونها تمثل مطالب الشعب.

وطالبت ”العمالقة“، في البيان، بضرورة ”وقف إراقة الدماء وكف الشر وتهدئة الأمور وتحكيم العقل والجلوس إلى الحوار“، داعية أبناء شبوة إلى ”عدم الانجرار وراء دعوات حزب الإصلاح (الإخوان) التي تحرّضهم على الاقتتال مع إخوانهم أبناء شبوة والجنوب“.

وعبرت الألوية عن أسفها ”لموقف حزب الإصلاح عندما لم يحركوا ساكنًا طوال السنين بالجبهات ضد ميليشيات الحوثي، ورأينا مواقفهم المخزية والمضحكة، فسهامهم محفوظة باتجاه الحوثي، لكنها موجهة وبقوة في نحور إخواننا الجنوبيين“.

وتابع البيان: ”في الوقت الذي كنّا فيه نقاتل الحوثي لتحرير أراضي الشمال في جبهة ساحل البحر الأحمر، كانت المفاجأة بتحريك قواتهم (الإصلاح) إلى شبوة بدل من تحريكها نحو صنعاء“.

وطالبت أبناء شبوة ”بالجلوس إلى طاولة الحوار والتوقف عن إراقة الدماء“، كما طالبت الشرعية ”بالاستماع للمجلس الانتقالي الجنوبي، فمطالبه مطالب شعب جنوبي وواجب عليكم السماع لها ونحن معهم بمطالبهم كوننا من أبناء الجنوب“.