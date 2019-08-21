عمليات نهب واسعة في قصر معاشيق بعدن (صور)

تعرض قصر معاشيق، المقر الوحيد الذي تسيطر عليه ألوية الحماية الرئاسية التابعة للحكومة اليمنية، في عاصمة البلاد المؤقتة عدن، لعمليات نهب واسعة، مساء اليوم الأربعاء، فيما تدخلت وحدة عسكرية تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي لوقف النهب.

وبعد أن سيطرت قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي على بوابة القصر لوقت قصير، إثر المواجهات الأخيرة في عدن، انسحبت منه بتنسيق مع قوات التحالف العربي لدعم الشرعية، وبقي تحت سيطرة الحكومة اليمنية.

وأظهرت صور تداولها نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء، تعرض القصر لعمليات نهب من طرف أشخاص مجهولين.

واستغرب متابعون للشأن اليمني عدم تدخل ألوية الحماية الرئاسية لمنع عمليات النهب في القصر، والتي يفترض أن حمايته من مسؤولياتها، بينما اعتبر آخرون أنها ”متواطئة في الموضوع“.

وأفاد شاهد عيان ”إرم نيوز“ بأن وحدة عسكرية تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي تدخلت لتفريق تجمعات من الأشخاص الذين شاركوا في عمليات النهب بالقصر.

وقال الشاهد: إن الوحدة العسكرية التي تتبع الحزام الأمني ”أطلقت النار في الهواء، في محاولة على ما يبدو لمنع استمرار عمليات النهب بقصر المعاشيق“، فيما شوهد أشخاص يفرون من المكان حاملين بعض المقتنيات.