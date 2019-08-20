غريفيث يعلّق على الأحداث في جنوب اليمن

قال المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، في إحاطة جديدة أمام مجلس الأمن، اليوم الثلاثاء، عبر دائرة تلفزيونية من عمّان، إنه يشعر بالقلق مما وصفه بالعنف في عدن وأبين، في جنوب اليمن.

ورحب غريفيث بالجهود التي يبذلها التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، لاستعادة الهدوء وكذلك مساعي السعودية لعقد حوار في جدة بين الأطراف اليمنية المتنازعة.

وحول تطبيق اتفاق ستوكهولم بين الميليشيات الحوثية والحكومة اليمنية، قال المبعوث الأممي أمام المجلس: ”لقد قدمنا اقتراحًا للأطراف لإحراز مزيد من التقدم في تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق #الحديدة، ونتوقع ردًا نهائيًا رسميًا منهم بحلول 25 أغسطس، إنّ الأطراف يدرسون الاقتراح بعناية“.

وسيطرت صباح اليوم الثلاثاء قوات ”الحزام الأمني“ التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي على مقر للشرطة العسكرية التابعة للحكومة اليمنية، في مدينة الكود القريبة من مدينة زنجبار مركز محافظة أبين الجنوبية.