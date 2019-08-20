قوات المجلس الانتقالي تسيطر على زنجبار عاصمة محافظة أبين جنوبي اليمن

أعلنت مصادر محلية، أن قوات ”الحزام الأمني والتدخل السريع“ المتحالفة مع المجلس الانتقالي الجنوبي، سيطرت على معسكر القوات الخاصة في زنجبار، لتسيطر بذلك على المدينة، في خطوة ذات رمزية سياسية كونها عاصمة لمحافظة أبين، مسقط رأس الرئيس عبدربه منصور هادي.

وقالت المصادر إن وساطة محلية أسفرت عن تسليم محمد العوبان، قائد قوات الأمن الخاصة بأبين، للمعسكر مقابل خروج آمن له ولعناصره إلى مديرية لودر التابعة للمحافظة ذاتها.

وكانت قوات الانتقالي قد حاصرت المعسكر وحددت مهلة حتى صباح الغد لتسليمه.

وقالت قوات الحزام الأمني، في بيان، إنها ”هي التي تقوم بالمهام الأمنية والعسكرية منذ 4 سنوات، وتمكنت من فرض الأمن والاستقرار في أبين بعد قتال ضار مع الجماعات الإرهابية الخارجة عن الدين والقانون والأعراف، وحققت قوات الحزام الأمني والتدخل السريع النصر، وهو ما لم تستطعه القوات التابعة للحكومة بكل مسمياتها وإمكانياتها المادية والمعنوية“.