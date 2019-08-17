اليمن.. الحوثيون يعلنون تعيين سفير لهم في إيران

عينت جماعة الحوثي أحد الإعلاميّين التابعين لها، سفيراً لدى إيران، بحسب ما أعلن المتحدث باسم الجماعة محمد عبدالسلام.

والسفير الذي عين بموجب قرار من رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط هو إعلامي يدعى إبراهيم محمد محمد الديلمي.

وعمل الديلمي مديرا عاما لقناة المسيرة التابعة للمليشيات في مكتبها الرئيسي في العاصمة اللبنانية بيروت.

ويأتي هذا القرار بعد لقاء وفد من جماعة الحوثي برئاسة ناطقها الرسمي محمد عبد السلام مع مرشد الثورة الإسلامية الإيرانية، علي خامنئي في العاصمة الايرانية طهران، خلال الأيام الماضية.

ويعد الديلمي ثاني سفير يتم تعيينه من قبل الميليشيات الحوثية سفيراً خارج اليمن، بعد أن عينت في العام 2016، القيادي الحوثي نايف القانص سفيراً لها في سوريا.