السعودية تؤكد عدم تأثر عمليات حقل الشيبة بهجوم حوثي مزعوم

نقلت وكالة ”رويترز“ للأنباء، اليوم السبت، عن مصدر سعودي تأكيدات بأن إنتاج النفط الخام والعمليات في حقل ”الشيبة“ شرق المملكة، لم يتأثرا بعد هجوم حوثي مزعوم.

وأوضح أن أضراراً طفيفة للغاية لحقت بمحطة للغاز نتيجة للهجوم، مؤكداً أنه تمت السيطرة على حريق وإخماده.

ونفى المصدر السعودي أن يكون هناك أي تأثير للهجوم أو أنه أسفر عن إصابات بين الموظفين، مرجحاً تنفيذه عن طريق 3 طائرات مسيرة.

وتثار الكثير من الشكوك حول لجوء إيران لوكلائها في المنطقة لشن الهجمات في المناطق البعيدة عن الحدود مع اليمن على أن يتبناها الحوثيون.

وقالت تقارير استخبارية أمريكية، إن الهجوم على منشآت نفطية سعودية، في شهر يونيو الماضي، نفذته طائرات مسيرة انطلقت من العراق وليس من اليمن كما زعم الحوثيون.