التحالف العربي: قوات ”الانتقالي الجنوبي“ بدأت بالانسحاب من بعض المواقع المسيطرة عليها

أفاد مصدر مسؤول في تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، بأن قوات ”المجلس الانتقالي الجنوبي“ بدأت في الانسحاب من بعض المواقع التي سيطرت عليها مؤخرًا، وفقًا لما أوردته قناة ”الإخبارية“ السعودية.

وأكد المصدر أن عيدروس الزبيدي رئيس ”المجلس الانتقالي الجنوبي“ في عدن أبلغ التحالف بقبوله الانسحاب من كافة المواقع التي سيطر عليها.

وقال المصدر: ”نرحب بخطوات المجلس الانتقالي الجنوبي ونراقب الانسحاب الكامل من المواقع المسيطر عليها“.

وأكد التحالف العربي أنه سيتولى حماية المواقع التي ستنسحب منها قوات ”المجلس الانتقالي الجنوبي“ في عدن.

وكان التحالف العربي قد أعلن في وقت سابق استهدافه مناطق تشكل تهديدًا مباشرًا لأحد المواقع المهمة للحكومة الشرعية اليمنية، حسب وصفه.

ودعا وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الأطراف اليمنية في عدن إلى وأد الفتنة وعدم جر اليمن إلى مستقبل مظلم.