التحالف العربي يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في عدن ويتوعد المخالفين

طالبت القيادة المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن كافة الأطراف، بوقف فوري لإطلاق النار في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، اعتبارًا من الساعة الواحدة ( 01:00) بعد منتصف ليلة السبت – الأحد، مؤكدة أنها ستستخدم القوة العسكرية ضد كل من يخالف ذلك.

ودعا العقيد الركن تركي المالكي المتحدث باسم التحالف العربي، قوات المجلس الانتقالي الجنوبي والحزام الأمني إلى ”العودة الفورية لمواقعها والانسحاب من المواقع التي استولت عليها خلال الأيام الماضية، وعدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة“.

وقال المالكي، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“، إن ”قيادة القوات المشتركة للتحالف تابعت التدهور السريع للأحداث بعد فترة الهدوء التي تلت إعلانها السابق، وترفض بشكل قاطع هذه التطورات الخطيرة“.

وتابعت: ”لن تتوانى قيادة التحالف عن مواجهة كل من يخالف الإعلان، ويسعى لاستمرار القتال والفتنة والإضرار بالأمن والاستقرار أو التعدي على مؤسسات الدولة في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن“.

ودعا المالكي ”كافة الأطراف والمكونات التي نشب بينها القتال لتحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية وعدم إعطاء الفرصة للمتربصين من ميليشيا الحوثي والتنظيمات الإرهابية الأخرى“.

وكانت مصادر محلية قالت إن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي حسمت الاشتباكات المسلحة الدائرة في عدن، وبسطت سيطرتها الكاملة على المدينة بعد السيطرة على قصر المعاشيق، مقر الحكومة، عقب مغادرة مسؤولين حكوميين وقادة عسكريين موالين لها.