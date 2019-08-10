عدن.. ما أهمية انضمام اللواء باعش للانتقالي الجنوبي؟

أعلن قائد القوات الخاصة في الحكومة اليمنية اللواء فضل باعش، السبت، مساندته وانضمامه لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، على خلفية الاشتباكات في عدن.

وهذا ثاني انشقاق لقائد عسكري كبير من قوات الحكومة الشرعية خلال اليوم ذاته، إذ أعلن قائد الشرطة العسكرية في محافظة لحج ”جنوب“ العقيد صبري طاهر، في وقت سابق السبت، انشقاقه هو الآخر.

غير أن انضمام اللواء باعش للانتقالي الجنوبي يكتسب أهمية خاصة، فهو من أبناء محافظة أبين مسقط رأس الرئيس عبدربه منصور هادي، ما ينسف الاتهامات الموجهة للانتقالي بالمناطقية.

وكانت بعض الأطراف اليمنية تحذر من أن المواجهات في عدن هي جزء من خلاف مناطقي تاريخي بين أبناء محافظة أبين التي ينتمي إليها الرئيس من جهة، وأبناء محافظة الضالع التي ينتمي إليها رئيس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي.

ويرفض ”الانتقالي الجنوبي“ هذه الرؤية، ويقول إنه منفتح على كل القوى الجنوبية.

وقال ”باعش“ في تسجيل مصور: ”نحن في قيادة القوات الخاصة، ضباط وجنود وأفراد، نعلن انضمامنا إلى قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة الرئيس اللواء عيدروس الزبيدي“.

وأضاف: ”كل جنود وضباط وأفراد القوات الخاصة من أبناء الجنوب ينتمون للمقاومة الشعبية الجنوبية“، مشددًا على أن انضمامه وقواته يأتي ”حقنًا للدماء الجنوبية ومن أجل أرض الجنوب“.

ودعا قائد القوات الخاصة المنشق منتسبي القوة إلى العمل جنبًا إلى جنب مع قوات ”المجلس الانتقالي الجنوبي“.