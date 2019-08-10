لحظة سيطرة ”الانتقالي الجنوبي“ على منزل وزير الداخلية الميسري في عدن (فيديو)

أفادت مصادر محلية بأن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي سيطرت، اليوم السبت، على منزل نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري في مدينة عدن، عاصمة البلاد المؤقتة.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، قيام الوحدات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي بتأمين منزل الوزير.

وتبين المقاطع القوات وهي تتمركز أمام باب المنزل، وتعلن سيطرتها عليه. فيما تم تداول أنباء عن تسليم الوزير لقوات التحالف العربي.

قوات الانتقالي الجنوبي تسيطر على منزل وزير الداخلية #أحمد_الميسري في #عدن.. وأنباء عن تأمين الوزير وتسليمه إلى قوات التحالف#إرم_نيوز #اليمن pic.twitter.com/KdGN8NWOsk — إرم نيوز (@EremNews) August 10, 2019

ومنذ فجر اليوم بدأت معسكرات تابعة لألوية الحماية الرئاسية تسقط في أيدي مقاتلي ”الانتقال الجنوبي“، بعد أيام من مواجهات اندلعت شرارتها إثر استهداف مشيعي ضحايا حادثة استهداف معسكر الجلاء، الذي قتل فيه العميد منير اليافعي، قائد لواء الدعم والإسناد بقوات ”الحزام الأمني“.