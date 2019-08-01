شاهد اللحظات الأخيرة للعميد منير اليافعي قبل مقتله بانفجار معسكر ”الجلاء“ بعدن اليمنية

تداول ناشطون، مقطع فيديو ظهر فيه العميد منير اليافعي قائد لواء الدعم والمساندة بقوات ”الحزام الأمني“ بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، قبل لحظات من مقتله باستهداف عرض عسكري كان يحضره برفقة عدد من القادة الأمنيين.

ووقع انفجار ضخم استهدف معسكر ”الجلاء“ التابع لقوات ”الحزام الأمني“ في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، نتج عن صاروخ أطلقته ميليشيات الحوثي نحو المعسكر، خلال عرض عسكري.

وروى شاهد عيان لـ ”إرم نيوز“ لحظة مقتل اليافعي قائلًا: ”كان أبواليمامة متواجدًا على المنصة الرئيسية وبالتزامن مع انطلاق العرض العسكري ذهب للمنطقة الخلفية لشرب الماء، وحينها استهدفه الصاروخ بشكل مباشر“، حسب قوله.

وأضاف المصدر، أن عددًا من القادة الأمنيين الآخرين سقطوا ما بين قتيل ومصاب جرّاء الانفجار، يشاع أن من بينهم العميد راجح بن نصور، دون أي تأكيد رسمي.

وحظى أبو اليمامة بشعبية كبيرة بين أبناء الجنوب اليمني، يعكسها الحزن الذي خيّم على رواد مواقع التواصل الاجتماع بعد أنباء مقتله في العرض العسكري.

ومنير اليافعي من مواليد مدينة يافع بمحافظة الضالع الجنوبية، العام 1974، ودرس بمسقط رأسه، قبل أن يلتحق بالجيش الجنوبي وعمره 17 سنة.

وشارك العميد اليافعي إثر التحاقه بالجيش في بضع دورات عسكرية، وفي العلوم السياسية، وكان من المحاربين في الحرب اليمنية العام 1994.