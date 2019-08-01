مقتل ”أبواليمامة“ قائد قوات الدعم والإسناد في عدن باستهداف حوثي لعرض عسكري (صور)

أفادت مصادر يمنية، اليوم الخميس، بمقتل منير اليافعي الملقب بـ ”أبو اليمامة“ قائد قوات الدعم والإسناد في عدن، في استهداف حوثي لمعسكر الجلاء في مدينة عدن اليمنية.

ووقع انفجار ضخم استهدف معسكر ”الجلاء“ التابع لقوات ”الحزام الأمني“ في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، نتج عن صاروخ أطلقته ميليشيات الحوثي نحو المعسكر، خلال عرض عسكري.

وذكرت المصادر أن ”الانفجار وقع خلف المنصة التي أقيم فيها الاحتفال في معسكر الجلاء العسكري في منطقة البريقة في عدن“.

وروى شاهد عيان لـ ”إرم نيوز“ لحظة مقتل العميد اليافعي قائلاً: ”كان أبواليمامة متواجداً على المنصة الرئيسية وبالتزامن مع انطلاق العرض العسكري ذهب للمنطقة الخلفية لشرب الماء، وحينها استهدفه الصاروخ بشكل مباشر.. وكأن هناك شريحة وضعت لتحدد موقعه“، حسب قوله.

وأضاف المصدر أن عدداً من القادة الأمنيين الآخرين سقطوا ما بين قتيل ومصاب جراء الانفجار، يشاع أن من بينهم العميد راجح بن نصور، دون أي تأكيد رسمي.

وهرعت للمنطقة لمعاينة الوضع وإجلاء الضحايا والمصابين، فيما انتشرت بكثافة قوات أمنية في شوارع المدينة عقب الانفجار.

وأوردت قناة ”المسيرة“ عبر ”توتير“ تبني الحوثيين للهجوم، قائلة: ”نفذ سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية عملية مشتركة على معسكر الجلاء“.

وذكرت أنه ”تم استهداف العرض العسكري بطائرة قاصف – 2K وصاروخ بالستي متوسط المدى لم يكشف عنه حتى الآن“.