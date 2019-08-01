انفجار عنيف يستهدف قسم شرطة ”عمر المختار“ بعدن (صور)

هز انفجار عنيف صباح اليوم الخميس، مدينة ”الشيخ عثمان“ في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، سُمع دويه على بُعد عدة كيلو مترات، نجم عنه مقتل 3 أشخاص، وإصابة نحو عن 30 آخرين.

وقالت مصادر محلية لـ ”إرم نيوز“ اليوم ”إن سيارة مفخخة استهدفت قسم شرطة الشيخ عثمان بحي عمر المختار، أوقعت العديد من الضحايا بين قتيل وجريح“.

وذكرت مصادر أخرى لـ“إرم نيوز“ أن ”استهداف مركز الشرطة تم عبر عبوة ناسفة، لم يتبين بعد ما إذا زُرعت في وقت سابق أو تم رميها على قسم الشرطة في حينه“.

وقال شهود إن ”الانفجار كان قوياً للغاية، إذ سُمع دويه على بعد عدة كيلو مترات، ونجم عنه اهتزاز غالبية المنازل، بالإضافة إلى تحطم زجاج نوافذ وأبواب المنازل المجاورة لموقع الانفجار“.

وأفادت مصادر طبية لـ ”إرم نيوز“ بأنه ”سقط جراء الانفجار حتى الأن 3 قتلى، وقد تم اسعافهم إلى مشفى أطباء بلا حدود الواقع في محيط موقع الانفجار، فيما يتراوح عدد الجرحى بين 30 إلى 40 شخص“.

وأشارت المصادر إلى أن ”غالبية الضحايا من أفراد الأمن العاملين في قسم الشرطة، إلى جانب عدد آخر من المواطنين الذين تصادف وجودهم في موقع الحادثة وقت وقوع الإنفجار“.