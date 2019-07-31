محكمة حوثية تقضي بإعدام اثنين من موظفي الأمن السياسي بصنعاء

أصدرت محكمة تخضع للحوثيين في صنعاء، حكمًا بإعدام اثنين من موظفي جهاز الأمن السياسي الذي يخضع لسيطرتهم، حسب مصدر حقوقي.

وكشف المحامي والناشط الحقوقي عبدالرحمن برمان، أن ”المحكمة الجزائية بصنعاء التابعة للحوثيين، أصدرت حكمًا بإعدام شخصين يعملان في سكرتارية الأمن السياسي، بتهمة نقل معلومات للعدو“.

وأوضح، أن ”الموظفَين هما: فاروق عبدالله الحميري، وطارق محمد الصوفي، وتم نطق الحكم عليهما بمبنى الأمن السياسي في جلسة سريّة دون حضور محاميهما“، مبينًا أن ”المحكومَين الاثنين معتقلان في سجن الجهاز منذ زهاء 3 سنوات، ويتهمهما الحوثيون بتسريب معلومات إلى التحالف العربي الداعم للحكومة الشرعية، وتزويده بإحداثيات ومعلومات عن تحركات الحوثيين العسكرية“.

وأفاد برمان بأن ”المحاكمة تمت دون حضور محامين عن المتهمين، رغم تقدم المحامي عبد المجيد صبرة للترافع عنهما، وتوجيه المحكمة بحصوله على صورة ملف المتهمين، إلا أن المحامي تفاجأ بصدور حكم الإعدام“.

وأضاف المحامي برمان أن ”المحكمة التي أصدرت حكم الإعدام هي قضاءٌ استثنائي لا يجيزها الدستور اليمني والقوانين الدولية، أنشأها النظام السابق، لضرورة مكافحة الإرهاب واستهداف الحوثيين في الحروب السابقة من 2004 إلى 2010، وكان الحوثيون يطالبون بإلغائها، بعد أن مثُلَ أمامها عدد من ناشطيهم وصحافييهم“.

وكان مجلس القضاء الأعلى التابع للحكومة المعترف بها دوليًّا، أصدر قرارًا بإلغاء هذه المحكمة ونقل القضايا كافة إلى المحكمة الجزائية في مدينة مأرب، وفي الـ 9 من تموز/يوليو الجاري أصدرت المحكمة ذاتها، أحكامًا بإعدام 30 معتقلًا وتبرئة 6 آخرين، من الناشطين السياسيين المعتقلين لدى الحوثيين منذ 4 سنوات.