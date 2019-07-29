محافظ البنك المركزي اليمني يغادر منصبه بعد شهر

قال مصدر مقرّب من محافظ البنك المركزي اليمني حافظ فاخر معياد، اليوم الإثنين، إن الأخير سيغادر منصبه بعد شهر، وفقًا لاتفاقه مع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، عند قبوله تولي المنصب.

ونشر معياد تصريحًا على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، لما أسماه بـ“مصدر مقرب من محافظ البنك“، قال فيه إن قبوله للمنصب كان لفترة زمنية محددة بـ6 أشهر فقط.

وأشار إلى أن قبوله للمنصب ”كان خطوة لتجنب الانهيار الاقتصادي“، موضحًا أنه ”لم يتبقَ سوى شهر من الزمان على الاتفاق، والمحافظ مصر على الالتزام بذلك الموعد“.

وأشار التصريح إلى استعداد محافظ البنك للمثول أمام القضاء للتحقيق معه في أي قضية كانت، بما فيها القضية المحالة إلى النيابة العامة مؤخرًا.

وأكد معياد أن تدخل الرئيس هادي في الإفراج عن مستشار المحافظ، الذي تم اختطافه قبل أيام بعد الإدلاء بشهادته للقضاء حول قضايا فساد يمارسها مسؤولون في البنك المركزي، يعدّ ”تدخلًا طبيعيًا في قيادته لمحاربة الفساد، وصفعة قوية لهذا الفريق والقوى التي عاثت في الأرض فسادًا“.

وأضاف معياد نقلًا عن المصدر، أن إحالة ملف المخالفات التي حدثت في البنك إلى النيابة العامة هو ”لصالح الحكومة الشرعية والنظام الوطني واليمن عمومًا، كونه يساهم في تفعيل مؤسسات الدولة القضائية ودورها المحوري في محاربة الفساد“.

واستغرب المصدر المقرب من محافظ البنك المركزي من ما وصفه بـ“مواصلة بعض الأقلام المأجورة والمواقع المشبوهة مدفوعة من فريق معروف، حملة الاستهداف لشخص المحافظ وفريق عمله في البنك المركزي، والتي وصلت إلى محاولة تأليب فخامة الأخ رئيس الجمهورية ضد المحافظ بل والمطالبة بإحالته إلى التحقيق“.

ومؤخرًا، كشف مستشار محافظ البنك المركزي رشيد الآنسي عن مخالفات مالية ارتكبها نائب المحافظ، أدت إلى ”كسب غير مشروع“ أثناء عهد محافظ البنك السابق، الذي تمت إقالته بقرار رئاسي.