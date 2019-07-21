بينما يتضور اليمنيون جوعًا.. الحوثيون يتبرعون لحزب الله اللبناني (فيديو)

أعلن الحوثيون تمكنهم من جمع تبرعات لحزب الله اللبناني بقيمة نحو 132 ألف دولار أمريكي، وذلك رغم الأزمة الإنسانية التي يعانيها اليمنيون في مناطق الحوثيين المتهمين من قبل الأمم المتحدة بسرقة المساعدات الإنسانية المقدمة للمحتاجين.

وقادت حملة التبرع لحزب الله إذاعة ”سام إف إم“ الحوثية التي يديرها القيادي في ميليشيات الحوثيين حمود شرف، بزعم أن الحملة سيكون لها أثر كبير في تعزيز ”محور المقاومة“ وتأتي في إطار ما وصفه من إطار ”مبادلة الوفاء بالوفاء لمن وقفوا مع الشعب اليمني“ واستشعاراً لمسؤولية اليمنيين ”أمام قضايا الأمة وتياراتها الحرة“، على حد وصفه.

بينما يتضور اليمنيون في مناطقهم جوعا.. الحوثيون يعلنون جمع تبرعات لحزب الله اللبناني بقيمة 132 ألف دولار#إرم_نيوز #اليمن pic.twitter.com/wYLweTI6IB — إرم نيوز (@EremNews) July 21, 2019

وقالت الإذاعة إن حملتها تمكنت من جمع 132 ألف دولار أمريكي تم تسلميها لممثل قائد جماعة الحوثي.

وبدأت الإذاعة حملتها لدعم حزب الله ببث مقاطع لخطب أمينه العام حسن نصرالله وزعيم ميليشيات الحوثي عبدالملك الحوثي الذي يشيد فيها بمواقف نصر الله المساندة لميليشياته.

ووفقًا لتقديرات منظمات مدنية فإن هذا المبلغ يكفي لإطعام نحو 20 ألف يمني لمدة شهر، كما يكفي لإنشاء مركزين طبيين أو مشروع زراعي يسهم في تخفيف معاناة اليمنيين.