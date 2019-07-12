الأمم المتحدة ترفض أحكامًا حوثية بإعدام 30 معتقلًا‎

أعربت الأمم المتحدة، الجمعة، عن رفضها قرار محكمة خاضعة لسلطة الحوثيين في اليمن، مؤخرًا، إعدام 30 معتقلًا لدى الجماعة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته في جنيف المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شمداساني، وفق تغريدة للمنظمة الدولية عبر موقع ”تويتر“.

وقالت المسؤولة الأممية: إن ”لدى مفوضية حقوق الإنسان معلومات موثوقة تشير إلى أن العديد من المدانين تعرضوا للاعتقال التعسفي أو غير القانوني، فضلًا عن التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في الحجز“.

ولفتت شمداساني إلى أنه ”تم إلقاء القبض عليهم (المحكومين الـ30) من قبل الحوثيين في نقاط مختلفة في عام 2016“.

وأضافت أن اتهامات وجهت إليهم في نيسان/ أبريل 2017، بـ“المشاركة المزعومة في جماعة مسلحة منظمة بنيّة ارتكاب أعمال إجرامية ضد أفراد الأمن واللجان الشعبية التابعة للحوثيين، مثل القصف والاغتيال في صنعاء، وتوفير المعلومات للمعتدين، والتأثير على السلام والأمن الاجتماعي في اليمن“.

وشددت شمداساني على ضرورة ”رفض أي تهم ذات دوافع سياسية، والامتثال للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة بشكل كامل“. وأكدت معارضة الأمم المتحدة لاستخدام عقوبة الإعدام في جميع الظروف.

والثلاثاء، قررت المحكمة الجزائية المتخصصة بالعاصمة صنعاء، الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، إعدام 30 معتقلًا، بينهم القيادي في حزب الإصلاح نصر السلامي، وأستاذ اللسانيات في جامعة صنعاء يوسف البواب.

ولاقت هذه الأحكام ردود أفعال منددة ومستنكرة من قبل الحكومة اليمنية ومكونات سياسية وحقوقية.