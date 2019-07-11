هادي يحيل قائدًا بالجيش اليمني للتحقيق

وجه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم الخميس، بتوقيف اللواء محسن خصروف من عمله كمدير لدائرة التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع، وإحالته للتحقيق نتيجة مخالفاته لضوابط المهنة وللوائح والقوانين العسكرية المنظمة.

ونقل موقع ”سبتمبر نت“ التابع للجيش الوطني اليمني، عن مصدر بوزارة الدفاع تأكيدًا على ”ضرورة تحلي القادة والمسؤولين العسكريين بالمسؤولية الذاتية في هذا الظرف الحرج الذي تعيشه بلادنا، وأن يكونوا أكثر تقيدًا باللوائح، وأكثر انضباطًا ونزاهة وتميزًا وتركيزًا على القيام باختصاصاتهم، وأن القيادة السياسية والعسكرية لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل المخالفين بما من شأنه التأسيس لبناء جيش منضبط قوي صادق يدافع عن حرية اليمنيين وكرامتهم“.

وأعرب المصدر، عن بالغ التقدير والشكر للأشقاء في دول تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، وما قدموه من دعم مستمر للشرعية شمل مختلف المجالات، وحقق انتصارات عظيمة في ربوع اليمن.

وكشفت مصادر محلية، أن تلك الخطوة تأتي في أعقاب تصريحات للواء الموقوف، هاجم فيها التحالف العربي خلال لقاء متلفز.