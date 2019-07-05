ما حقيقة إصابة قائد اللواء الرابع بالجيش اليمني في عدن؟  (صورة)

أفادت تقارير إخبارية، أن قائد اللواء الرابع بالجيش اليمني مهران قباطي، أصيب إصابة متوسطة خلال اشتباكات اندلعت في معسكر بمديرية دار سعد شمال عدن بين الجنود، وتم نقله إلى المستشفى، الأمر الذي نفاه مصدر مقرب من قباطي.

ونفى المصدر في تصريح خاص لمراسل ”إرم نيوز“: وقوع أي اشتباكات، قائلًا: ”إن قباطي أصيب إصابة طفيفة نتيجة خلل فني بالسلاح الخاص الذي كان يستخدمه أثناء تدريبات“.

وأضاف أن ”طلقة من سلاح متوسط انفجرت في جدار قريب وتناثرت شظاياها صوب القباطي، أسفرت عن إصابته في يده ورأسه“، مشيرًا إلى أن ”حالته مستقرة وخرج من المستشفى“.

وحصل موقع ”إرم نيوز“ على صورة قائد اللواء الرابع بالجيش اليمني مهران قباطي، في المستشفى، تظهر إصابته في الذراع.

ومهران قباطي، أحد قادة ألوية حماية الرئاسة؛ ويتهمه نشطاء جنوبيون على شبكات التواصل الاجتماعي، بتأجيج الاقتتال الداخلي في عدن.