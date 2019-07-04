الحوثيون يستهدفون منزل محافظ مأرب بصاروخ باليستي (صور)

قصفت ميليشيات الحوثيين، اليوم الخميس، منزل محافظ مأرب، شرق اليمن، سلطان العرادة، بصاروخ باليستي، ما أسفر عن أضرار مادية فقط، دون وقوع أي خسائر بشرية.

وقالت مصادر في شرطة مدينة مأرب، لـ ”إرم نيوز“، إن هناك مؤشرات على أن الصاروخ الباليستي الذي استهدف منزل العرادة، وسط حي سكني، بمديرية الوادي، كان خارج نطاق منظومة الدفاعات الجوية (باتريوت) التابعة لقوات التحالف العربي، ما أصاب المنزل بأضرار مادية بالغة، دون وقوع أي إصابات.

وأكد أن هذا الاستهداف ”يأتي في إطار مواصلة الميليشيات الحوثية لاستهداف المدنيين الآمنين في محافظة مأرب بالصواريخ الباليستية والمقذوفات الأخرى والتي راح ضحيتها العشرات من المدنيين الآمنين، بينهم أطفال، ونساء، وتصدت لأغلبها منظومة الدفاع الجوي التابعة للتحالف العربي“.

وشهدت محافظة مأرب، أمس الأربعاء، مواجهات عنيفة بين قوات أمنية وعناصر مسلحة وصفتها شرطة مأرب بـ“الخارجة عن القانون“، بمنطقة المنين، جنوب مدينة مأرب، أسفرت عن مقتل نائب مدير أمن مدينة مأرب، مجاهد الشريف، وعدد من الجنود، إضافة إلى مقتل عدد من المسلحين.