ما حقيقة انسحاب القوات الإماراتية من اليمن؟

تحدثت تقارير إعلامية غربية عن سحب الإمارات لبعض قواتها المتواجدة في اليمن، بسبب التهديدات الأمنية الناتجة عن تزايد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

ورغم أن هذه التقارير غير مؤكدة وتبقى مجرد أحاديث إعلامية، إلا أنها أربكت نشطاء الإخوان في اليمن ووسائل الإعلام القطرية وأظهرت تناقض خطابهم الإعلامي تجاه الإمارات.

نشطاء الإخوان ووسائل الإعلام القطرية كانت تركز في مهاجمتها للإمارات على وصف تواجد قواتها في اليمن بأنه احتلال، بينما سارعت إلى وصف تقارير انسحاب القوات الإماراتية بأنه ”خذلان للسعودية“.

وردًا على هذه التقارير، قال مسؤول إماراتي كبير لـ“رويترز“ في وقت سابق: ”صحيح أن هناك بعض التحركات للقوات… لكنها ليست إعادة انتشار من اليمن”، مضيفًا أن الإمارات ما زالت ملتزمة تمامًا بالتحالف العسكري و ”لن تترك فراغًا“ في اليمن.

وردًا على سؤال عما إذا كانت التوترات مع إيران وراء هذه الخطوة، قال المسؤول الإماراتي إن القرار يتعلق أكثر بوقف إطلاق النار في مدينة الحديدة، الميناء الرئيسي لليمن، والتي يسيطر عليها الحوثيون الآن، بموجب اتفاق سلام تم التوصل إليه في ديسمبر كانون الأول الماضي برعاية الأمم المتحدة.

وقال المسؤول إن ”هذا تطور طبيعي“، مؤكدًا دعم الإمارات للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتنفيذ الاتفاق في الحديدة لتمهيد الطريق لإجراء محادثات لوضع نهاية للحرب.

ورفض مصدر خليجي مطلع إمكانية تغير موقف دولة الإمارات من التحالف العربي أو المشاركة في اليمن، معتبرًا أن الأحداث الأخيرة والتصعيد الحوثي أظهرت أن قرار الحرب كان ضروريًا واستراتيجيًا لمواجهة تهديد الحوثي.