الإمارات توقع اتفاقاً لبناء محطة كهرباء في عدن بتكلفة 100 مليون دولار

أعلنت دولة الإمارات، اليوم الأربعاء، أنها وقعت اتفاقية مع وزارة الكهرباء في اليمن لتنفيذ محطة كهرباء بعدن بتكلفة 100 مليون دولار.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات ”وام“ بأن الاتفاقية تأتي في إطار استمرار برامج دعم قطاع الطاقة الكهربائية التي تنفذها دولة الإمارات في اليمن بمحافظة عدن.

وقال أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد إنه تم اعتماد 100 مليون دولار أمريكي لإنشاء محطة توليد طاقة وتطويرالشبكة الكهربائية، وستكون طاقتها الإنتاجية حوالي 120 ميجاوات وسيستفيد منها نحو 2.5 مليون مواطن يمني.

وأضاف في تصريح نقلته الوكالة الإماراتية، أنه تم إجراء مسح كامل للتعرف على حاجة البلاد والناس في هذه الظروف وتم التخطيط للمشروع وترسيته وسيبدأ العمل على تنفيذه.

بدوره قال محمد حاجي الخوري مدير عام مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، إنه وبموجب الاتفاقية ستقوم المؤسسة بتوريد وتركيب وتشغيل توربين غازي مع الشبكة الكهربائية بقوة إنتاجية 120 ميجاوات وسيتم تشغيلها في أواخر عام 2019.

وأكد أن أن المؤسسة تقوم بالتنسيق مع الأهالي ‏في المناطق المحررة لإجراء دراسات ميدانية للتعرف على الاحتياجات الرئيسة والفعلية من المواد الغذائية والأدوية ثم يتم تقديمها للمواطنين.