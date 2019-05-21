بالفيديو.. اكتشاف نفق مليء بألغام الحوثيين في الحديدة

عثرت القوات اليمنية المشتركة، المدعومة من قبل التحالف العربي، الثلاثاء، على نفق مليء بالمتفجرات والألغام، زرعته ميليشيات الحوثيين الانقلابية، تحت طريق عام مؤدٍ إلى مدينة الحديدة، غربي البلاد.

ونقلت وسائل إعلام محلية، عن مصادر في الإعلام العسكري، التابع لقوات ”المقاومة الوطنية“، المقاتلة ضمن القوات المحلية المشتركة، أن الفرق الهندسية، اكتشفت هذا النفق تحت الطريق العام، قرب دوار ”المنظر“، بالبوابة الجنوبية لمدينة الحديدة.

وبحسب المصادر، فإن ميليشيات الحوثيين زرعت هذه الكميات الكبيرة من الألغام والمتفجرات، قبل تحرير هذه المنطقة من قبل القوات اليمنية المشتركة.

وذكرت أن وزن برميل المتفجرات الواحد يصل إلى 80 كيلو غراما، في حين عُثر على صواريخ، وزن كل صاروخ 500 كيلو غرام، بعد أن حولتها الميليشيات الحوثية إلى ألغام.

وأشارت المصادر إلى أن هذه الكميات الهائلة من الألغام التي عُثر عليها الثلاثاء، ”تكفي لنسف أحياء سكنية بمساحة كيلومتر مربع“.

وقال سكان محليون في مدينة الحديدة، لـ“إرم نيوز“، إن ميليشيات الحوثيين وسعت من حقول الألغام في المناطق المحيطة بمطار الحديدة، خلال الأيام الماضية، وحفرت خنادق جديدة لزراعة الألغام فيها، استباقًا لأي عملية تقدم للقوات المشتركة.

وطبقًا للمنظمات الإنسانية الدولية، فإن استخدام الحوثيين الواسع والعشوائي للألغام الأرضية، يتسبب في مقتل الآلاف من اليمنيين، ويعيق وصول المنظمات الإغاثية، ويهدد بكارثة حتى بعد انتهاء الحرب.