اليمن… مصرع مسؤول حوثي في الضالع

قتل مسؤول جهاز الأمن الوقائي التابع لميليشيات الحوثي، الأحد، خلال تقدم قوات الحزام الأمني وقوات المقاومة الجنوبية في محافظة الضالع جنوبي اليمن، وفق مصادر محلية.

وقالت المصادر لـ ”إرم نيوز“ إن القيادي الحوثي علي هادي العمدي، مسؤول جهاز الأمن الوقائي (الاستخبارات الداخلية لميليشيات الحوثي) في مديرية دمت، قتل في جبهة قعطبة، على يدي قوات المقاومة الجنوبية.

وأضافت المصادر أن القيادي الحوثي لقي مصرعه مع مجموعة من قيادات حوثية خلال اليومين الماضيين تتكتم الميليشيات على أسمائهم ومناصبهم.

وخلال اليومين الماضيين، تكبدت ميليشيات الحوثي خسائر كبيرة بين مقاتليها وعتادها العسكري، وسط حالة تقهقر لمقاتليها وتقدم مستمر لقوات المقاومة الجنوبية في مناطق كانت تخضع لسيطرة ميليشيات الحوثي خلال الأسابيع الماضية بمحافظة الضالع الجنوبية.