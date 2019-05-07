قوات الحزام الأمني تصل سقطرى لأول مرة بعد غياب 3 أشهر

وصلت قوة جديدة من الحزام الأمني إلى جزيرة سقطرى اليمنية التي تقع بين شبه الجزيرة العربية والقرن الأفريقي في مسعى لتعزيز الأمن في الجزيرة بحسب قيادي في الانتقالي الجنوبي بسقطرى.

وفي تصريح هاتفي لـ“إرم نيوز“ أوضح اللواء سالم السقطري أن القوة التي وصلت اليوم هي من ابناء الجزيرة وقد أتمت تدريباتها في العاصمة عدن؛ لتتمكن من حفظ الأمن وفرض الاستقرار.

وقال السقطرى: ”القوات من أبناء سقطرى يتم تدريبها في عدد من المدن الجنوبية كعدن والمكلا، وتعود إلى الجزيرة من أجل حفظ الأمن وتحقيق الاستقرار فيها، وهو إجراء روتيني يتم بشكل متكرر مع كل مدن الجنوب“.

وردًا على الانتقادات التي استبقت تخرج دفعة الحزام الأمني السقطري في عدن، والتي نسبتها بعض معظم المواقع لمحافظ سقطرى، قال اللواء السقطري إن هذه القوات تشكل امتدادًا للمقاومة الجنوبية التي مثلت السند الرئيسي للتحالف العربي في كل الجبهات واستطاعت بمساعدته تحرير كامل مدن الجنوب.

وأوضح اللواء سالم السقطري أن هناك قوى متنفذة في الشرعية تعمل على إثارة البلبلة والشائعات، مشيرًا إلى أن تلك القوى لم تستطع أو لم ترد حسم المعارك الدائرة منذ 5 سنوات في محافظات الشمال؛ على عكس ما قامت به القوات الجنوبية.