اليمن.. اغتيال قيادي في الحراك الجنوبي بعدن

شهدت مدينة عدن العاصمة اليمنية المؤقتة مساء الاثنين أول حادثة اغتيال خلال شهر رمضان، طالت أحد قيادات الحراك الجنوبي.

وذكرت مصادر محلية أن مسلحين أطلقوا النار على القيادي في المجلس الأعلى للحراك الثوري، عبدالله حسين القحيم الناخبي، وأردوه قتيلا على الفور، في مديرية المنصورة وسط عدن.

وأضافت المصادر أن المجني عليه كان يقف بالقرب من منزله في منطقة بئر فضل، حين إطلاق النار عليه من قبل مسلحين لم يتم التعرف على هويتهم بعد.

والقحيم هو أحد القيادات النقابية البارزة وعضو هيئة رئاسة المجلس الأعلى للحراك الثوري في جنوب اليمن، الذي يطالب بانفصال واستقلال جنوب اليمن عن شماله.