وقفة احتجاجية في تعز اليمنية للمطالبة بالكشف عن مصير المخفيين قسرًا في سجون حزب الإصلاح (صور)

نظمت لجنة متابعة المخفيين قسرًا بمدينة تعز اليمنية، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية تضامنًا مع المختفين في السجون السرية التابعة لحزب الإصلاح بالمحافظة.

وطالب المحتجون، في بيان صادر عن الوقفة، رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي والحكومة ومجلس النواب، والسلطة القضائية، والسلطة المحلية بالمحافظة، بالتدخل العاجل للكشف عن مصير المخفيين وإطلاق سراحهم.

كما دعا المحتجون المنظمات الحقوقية المحلية والعربية والدولية إلى تكثيف جهودها والقيام بدورها الحقوقي والإنساني والضغط على الحكومة اليمنية لتفعيل أدواتها القضائية للكشف عن مصير المخفيين في تعز، وسرعة إطلاق سراحهم.

وطالب البيان الحكومة والمنظمات ذات الصلة باتخاذ تدابير سريعة ضد كل المنتهكين لحقوق الإنسان في المحافظة والمتسترين عليهم والمشتركين في جرائم الإخفاء القسري، والعمل على تفعيل القوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها اليمن، إضافة إلى تطبيق ما تضمنته مخرجات الحوار الوطني، والعمل على إغلاق السجون خارج القانون (السجون السرية بتعز).

وأكدت لجنة المخفيين قسرًا على استمرارها في النضال السلمي، حتى يصل الجميع إلى مرحلة العيش تحت ظل دولة مدنية ينعم فيها أبناء الوطن بالحرية والمواطنة المتساوية.

وعقب ذلك تحرك المحتجون من ساحة الحقوق والحريات إلى أمام مبنى المحافظة رافعين صورًا للمخفيين، وشعارات تضامنية معهم، تطالب بالكشف عن مصيرهم ووجوب إطلاق سراحهم.

ويقبع عدد كبير من المخفيين قسرًا في سجون سرية تتبع جماعات مسلحة منذ بدء الحرب مطلع العام 2015م.