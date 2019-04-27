اليمن.. انسحاب قياديين جنوبيين من مؤتمر الائتلاف الوطني

انسحب قياديان جنوبيان من الاجتماع الأول لما يسمى بـ“الائتلاف الوطني الجنوبي“، الذي عقد اليوم السبت في مدينة عدن، وفق وسائل إعلام محلية.

ونقلت صحيفة ”عدن الغد“ المحلية، عن القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي، أحمد عمر بن فريد، قوله إن ”القياديين أحمد الدياني، وناصر الفضلي، انسحبا من المؤتمر بعد أن تأكد لهما أن المتحكم بالائتلاف هو حزب الإصلاح، وأنه أداة في يده ضد قضية شعب الجنوب“.

وعقد مؤتمر“الائتلاف الوطني الجنوبي“ اليوم دون إعلان مسبق، وعلى نحو سري، وسط حضور خجول رغم الدعم الكبير الذي يتلقاه هذا الكيان الهادف إلى منافسة المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يحظى بشعبية كبيرة عكسها الحضور الجماهيري لإعلان تأسيسه رغم العراقيل الحكومية التي فرضت على مؤيديه.

ولا يتوقع مراقبون أن يحقق الكيان الجديد أي نجاح، ويصفه معارضوه بـ“الائتلاف الإخونجي“.