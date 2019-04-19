الإعلان عن مقتل قيادي بالقاعدة متهم بقتل أكثر من 50 شخصًا في أبين اليمنية

أعلنت قوات ”الحزام الأمني“ بمحافظة أبين، جنوبي اليمن، اليوم الجمعة، مقتل أحد قادة تنظيم ”القاعدة“ متهم بعملية تفجير أودت بحياة نحو 50 شخصًا في المحافظة قبل 7 سنوات.

وقال المركز الإعلامي التابع لـ“الحزام الأمني“ بأبين، في بيان أولي مقتضب حصلت ”إرم نيوز“ على نسخة منه: ”إنّ المدعو فهمي منصور مدنع قُتل على أيدي قوات الحزام الأمني في مديرية الوضيع، وسط المحافظة“، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وأشار المركز إلى أنّ ”مدنع“ متهم ”بعملية تفجير عزاء في مدينة جعار عام 2012، راح ضحيتها أكثر من 50 قتيلًا وعشرات الجرحى من خيرة رجال وشباب محافظة أبين“.

وحدث الهجوم عندما تم تفجير خيم للعزاء في مدينة جعار بأبين، بوضع عبوات ناسفة داخل براد ماء، استهدف القيادي في ”اللجان الشعبية“ التي ساهمت في تحرير المحافظة عام 2012 من عناصر القاعدة، عبداللطيف السيد، الذي يقود قوات ”الحزام الأمني“ في أبين حاليًا، ما أدى لمقتل نحو 50 شخصًا بينهم 3 من أشقاء السيد.