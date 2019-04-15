الجيش اليمني يصد هجومًا حوثيًا في جبهة حمك بالضالع

نجح الجيش الوطني اليمني مساء الاثنين، في صد هجوم واسع للميليشيات الحوثية في منطقة حمك العود شمال غرب محافظة الضالع جنوب اليمن.

وأكدت مصادر قبلية لـ“إرم نيوز“ أن وحدات من اللواء 30 ورجال القبائل في المنطقة تصدوا لزحف حوثي على المنطقة من ثلاثة محاور“ منخلة، ظفار، يبار“جميعها باءت بالفشل، ما أسفر عن سقوط نحو 21 قتيلًا حوثيًا.

وبينت تلك المصادر، أن الميليشيات تكبدت خسائر كبيرة في صفوف مقاتليها الذين فروا من المواقع التي كانوا يتمركزون فيها تاركين أسلحة وذخائر، وخلال المواجهات، تم أسر عدد من المقاتلين الحوثيين، كما أحرق الجيش الوطني عددًا من الاطقم والآليات العسكرية التي كان يستخدمها مقاتلو الحوثي.

وهذه هي المرة الأولى التي تحاول فيها الميليشيات فتح جبهة في منطقة حمك، بهدف تخفيف الضغط على جبهات مريس والعود والحشاء، التي تتكبد فيها الميليشيات الحوثية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد بشكل يومي.