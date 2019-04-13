بالفيديو.. من هو سلطان البركاني؟

جرى اليوم اختيار السياسي المؤتمري سلطان البركاني رئيسًا للبرلمان اليمني، الذي عقد جلسة استثنائية اليوم السبت في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، هي الأولى منذ بدء الحرب قبل أكثر من أربع سنوات.

ويعد البركاني من أنصار الرئيس الراحل علي عبدالله صالح الأوفياء الذين تمسكوا برفض الحوثيين، رغم تفرق حزب المؤتمر الشعبي العام إلى أجنحة متعددة بين صنعاء وعواصم عربية عقب مقتل صالح.

وفي مؤشر على غضب الحوثيين من انعقاد مجلس النواب، فقد ذكرت تقارير إعلامية أن ميليشيا الحوثي اقتحمت منزل البركاني ونواب آخرين ونهبوها كخطوة انتقامية، فيما فرضت رقابة شديدة على تحركات أعضاء مجلس النواب المتبقين في العاصمة صنعاء.

ويُعرف عن البركاني رفضه لسياسات جماعة الإخوان ويتهمها بقتل المتظاهرين أيام الثورة.