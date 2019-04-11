اليمن.. دفاعات التحالف تسقط طائرة مسيرة في سيؤون (صور)

تمكنت منظومة الدفاعات الجوية التابعة لقوات التحالف العربي، صباح الخميس، من إسقاط طائرة دون طيار، أعلى إحدى السلاسل الجبلية وسط مدينة سيؤون بمحافظة حضرموت شرق اليمن.

وقال مصدر ميداني: ”اكتشف سلاح الباتريوت التابع لقوات التحالف العربي، تحليق طائرة مسيرة، في سماء مدينة سيؤون، وتمكن من تحطيمها“.

وأضاف المصدر: ”لم يسفر تحطم الطائرة، وتناثر شظاياها عن وقوع أي أضرار“.

وأشار إلى أنه ”يعتقد بشكل كبير بأن الطائرة تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية“.

ومنذ مطلع الأسبوع الجاري، قدِمت إلى مدينة سيؤون قوى عسكرية ضخمة تتبع قوات التحالف العربي، وقد نصبت في مطار سيؤون الدولي، منظومة دفاعها الجوي الـ(باتريوت)، وفقًا للمصدر.

وبين المصدر أن ”السبب وراء مجيء تلك القوات وبهذا الحجم، إلى مدينة سيؤون، هو تأمين عقد جلسة البرلمان اليمني“.

وأصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أمس الأربعاء قرارًا، يقضي بانعقاد البرلمان اليمني بمدينة سيؤون، كجلسة غير اعتيادية، بعد أن تم التوافق بين القوى السياسية التابعة للشرعية، على أن يكون رئيس كتلة حزب المؤتمر الشعبي العام سلطان البركاني، رئيسًا لمجلس النواب.