التوافق على اختيار البركاني رئيسًا للبرلمان اليمني

توافقت الكتل البرلمانية في البرلمان اليمني، مساء الثلاثاء، على تشكيل هيئة رئاسية جديدة، استعدادًا لعقد أولى جلسات البرلمان، مطلع الأسبوع المقبل، في مدينة سيئون، ثاني كبرى مدن محافظة حضرموت، شرقي البلاد.

وقال وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى اليمنيين، محمد مقبل الحميري، إن كتل البرلمان توافقت على اختيار النائب، سلطان البركاني، رئيسًا للمجلس، واختيار محمد علي الشدادي ومحسن باصرة وعبدالعزيز جباري، نوابًا لرئيس مجلس النواب.

ولفت الحميري، في منشور على صفحته بموقع فيس بوك، إلى أن إجراءات الانتخاب ”ستتم وفقًا للدستور واللائحة“.

وتأتي هذه الهيئة الرئاسية الجديدة للبرلمان اليمني، بعد أشهر من المداولات والمشاورات مع الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي وحكومته الشرعية، خلفًا لهيئته الرئاسية السابقة، التي يرأسها يحيى الراعي، الذي لا يزال مقيمًا في صنعاء، الخاضعة لسيطرة الانقلابيين الحوثيين.

ويستعد البرلمان اليمني، لعقد أولى جلساته المتوقفة منذ قرابة 4 أعوام، مطلع الأسبوع المقبل، بمحافظة حضرموت، بعد اكتمال النصاب القانون للنواب.