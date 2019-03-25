خلال شهرين.. 8 آلاف حالة انتهاك حوثي بحق المدنيين في كشر وحجور

بلغ إجمالي الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي الانقلابية بحق المدنيين في مدينتي كشر وحجور، بمحافظة حجة شمال غرب اليمن، حوالي 8 آلاف حالة انتهاك، في غضون شهرين فقط، وذلك بحسب مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان.

وعدّد مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (مؤسسة يمنية غير حكومية)، عبر ندوة عقدها بالتعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، في العاصمة المصرية القاهرة، حملت عنوان (حجور المأساة المستمرة)، حالات انتهاك الحوثيين: ”إذ بلغت حالات القتل لمدنيين 213 شخصًا، بينهم 24 طفلًا و32 امرأة، وإصابة 496 مدنيًا بينهم 38 طفلًا و63 امرأة.

وتابع المركز: ”وقد طالت حالات الاختطاف والاختفاء القسري 176 مواطنًا، فيما تم تهجير نحو 2665 أسرة، وتسببت في نزوح 4856 عائلة أخرى، بالإضافة إلى أنها فجّرت وأحرقت 150 منزلًا، وعمَدت إلى حرمان 20 ألف طالب وطالبة من الدراسة في منطقة حجور، جراء قصفها 45 مدرسة، وتحويل 8 مدارس أخرى إلى ثكنات عسكرية لعناصرها، ودمرت 5 أسواق وفجرت وأحرقت 35 سيارة خاصة بنقل الماء، وسيطرت على 186 مزرعة وأتلفت 45 مزرعة أخرى“.

وأشار المركز، خلال استعراضه لما وثّقه من انتهاكات أثناء الندوة، إلى أن ”الحوثيين لا يزالون يمارسون حتى اللحظة أبشع الجرائم والانتهاكات ضد المدنيين العُزّل في كشر وحجور“، مطالبًا ”المفوضية السامية لحقوق الإنسان والأمم المتحدة بزيارة المنطقتين والاطلاع على المأساة الإنسانية؛ لمعرفة حجم الجرائم التي ترتكبها ميليشيات الحوثي ضد المدنيين“.