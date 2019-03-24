مقتل 3 يمنيين إثر قصف حوثي استهدف مدنيين في الحديدة

قُتل 3 مواطنين يمنيين، وأُصيب رابع، إثر استهداف ميليشيات الحوثيين تجمعًا لمدنيين في مدينة ”حيس“ التابعة لمحافظة الحديدة شمال غرب اليمن.

ونقل الموقع الرسمي لقوات ألوية العمالقة الجنوبية، عن مصادر محلية قولها إن ”ميليشيات الحوثيين قصفت تجمعًا للمواطنين في مدينة حيس بقذيفة هاوزر، ما أدى إلى استشهاد 3 مواطنين بينهم طفل، وإصابة مواطن رابع بجراح خطيرة“.

وأضافت المصادر أن ”كوادر الإسعاف حضرت إلى المكان، ونقلت المصاب إلى مستشفى أطباء بلا حدود“.

ووفقًا لموقع ألوية العالقة، سقط مئات القتلى والجرحى معظمهم من النساء والأطفال، جراء القصف الحوثي المستمر منذ بدء سريان الهدنة الإنسانية الأممية في الحديدة أواخر العام المنصرم.

وأضاف الموقع أن ”المواطنين في الحديدة، عبّروا عن استيائهم وغضبهم من الصمت، والتخاذل الأممي، تجاه المجازر الوحشية التي يرتكبها الحوثيون بشكل يومي في مختلف مناطق الحديدة”.

وتابع:“أبناء الحديدة، يناشدون كافة المنظمات الإنسانية، والدولية، لإدانة ميليشيات الحوثيين، والتدخل الفوري لمنع ارتكاب مزيد من المجازر من قِبل الحوثيين في مختلف عموم مديريات محافظة الحديدة“.