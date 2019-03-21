سفير روسيا لدى اليمن يطالب الأمم المتحدة بالاهتمام بالقضية الجنوبية

طالب سفير روسيا الاتحادية لدى اليمن، فلاديمير ديدوشكين، الأمم المتحدة، بالاهتمام بالقضية الجنوبية في اليمن.

وقال ديدوشكين، في تصريح صحفي عقب لقائه أعضاء الهيئة الرئاسية للمجلس الانتقالي الجنوبي، في عدن، الخميس، إن ”القضية الجنوبية في اليمن، واحدة من أهم القضايا في البلد، وعلى الأمم المتحدة الاهتمام بها“.

وتزامن هذا اللقاء الأول من نوعه، مع زيارة وفد من قيادة المجلس إلى العاصمة الروسية موسكو.

وقال ديدوشكين، إن ”استقبال وفد رئاسة المجلس الانتقالي الذي يزور موسكو، كان جيدًا، وكذلك لقاءاته في وزارة الخارجية الروسية، ونحن نستمر في تطوير العلاقات مع المجلس، وأعتقد أن آفاق هذه العلاقة ستكون طيبة“.

ووصف لقاءه في عدن، بأنه كان ”مثمرًا ومهمًا.. ناقشنا الكثير من المواضيع بما في ذلك موضوع التسوية الشاملة في اليمن والقضية الجنوبية“.

وذكر الموقع الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي، أنه تم ”تقديم شرح مفصل للسفير الروسي عن المجلس ورؤيته السياسية لمستقبل الجنوب، وهي الرؤية التي تجسد إرادة شعب الجنوب في استعادة دولته المستقلة“.

وعلق المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي، سالم العولقي، على صفحته بموقع فيس بوك، على هذا اللقاء، بقوله: ”لقاءات هامة، من لندن إلى موسكو إلى أبوظبي وعدن ومدن أخرى عما قريب. الشرعية الدولية، هي تحصيل حاصل للشرعية الشعبية والجماهيرية الواسعة، التي قام عليها المجلس الانتقالي الجنوبي“.

وضمن إطار التحركات السياسية التي يقوم بها المجلس الانتقالي، خلال الفترة الأخيرة، التقى نائب رئيس المجلس هاني بن بريك، والأمين العام للمجلس أحمد حامد لملس، بمبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، الخميس، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وقال موقع المجلس، إن غريفيث ”أطلع قيادة المجلس عن آخر ما توصلت إليه جهوده الرامية إلى إحلال السلام، ورعاية التسوية السياسية الشاملة في اليمن“.

وطبقًا لما ذكره الموقع، فإن قيادة المجلس ”شددت على أهمية الحل العادل للقضية الجنوبية، كحجر أساس لأي حل للمشكلة اليمنية“.