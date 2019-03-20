أنباء عن إحباط محاولة عماني تهريب شحنة أسلحة بمنفذ شحن في المهرة اليمنية

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، أنباء عن إحباط السلطات الأمنية في محافظة المهرة اليمنية محاولة شخص عماني الجنسية، تهريب شحنة أسلحة عبر منفذ شحن بالمحافظة.

ونقل الناشط الجنوبي، جمال بن عطاف عن ”مركز المهرة الإعلامي“ القول: ”السلطات الأمنية في منفذ شحن، تلقي القبض على شحنة أسلحة تحتوي على 340 رأس بازوكا، و140 ألف طلقة ذخيرة، كانت في طريقها إلى الحوثيين، والقبض على سائق الشاحنة (م. س. م عماني الجنسية)“.

#المهرة المركز الاعلامي :

السلطات الامنية في منفذ شحن تلقي القبض على شحنة أسلحة عدد ٣٤٠ رأس بازوكا و ١٤٠ ألف طلقة ذخيرة كانت في طريقها إلى الحوثيين والقبض على سائق الشاحنة (م. س. م عماني الجنسية).

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هل كانت ذاهبة للحوثيين ام هربها دعاة الفتنة في المهرة نترك الأمر للتحقيق ؟! pic.twitter.com/KZO2uwkRxE — جمال بن عطّاف (@Ben_ataf) March 20, 2019

وكانت صفحة تسمى المركز الإعلامي للمهرة على فيسبوك، ذكرت في بيان، أن ”الأجهزة الأمنية بمنفذ شحن الحدودي، بمحافظة المهرة ألقت القبض على شحنة أسلحة ومتفجرات على متن سيارة متسوبيشي، مجمركة برقم لوحة (8216 م. ر – عمان )، يقودها عماني الجنسية“.

وقالت إن الشخص يدعى ”محمد سعيد محسن قمصيت، وكان يحاول تهريبها عبر منافذ المهرة إلى جماعة أنصار الله الحوثية، التي تشن حربًا شعواء ضد الشعب اليمني وحكومته الشرعية“، على حد وصف البيان.

وأضاف البيان: ”تحتوي شحنة الأسلحة والمتفجرات المقبوض عليها، على ( 340 ) رأس بازوكا متفجرًا، و (140 ) ألف طلقة ذخيرة لنوع كلاشنكوف جفري“.

ولم يتسنَ لإرم نيوز، التثبت من صحة ما ورد في البيان من مصدر رسمي، ولا يمكن الجزم بحقيقة كل ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتكتسب المهرة، أهمية استراتيجية؛ باعتبارها ثاني كبرى محافظات البلاد مساحة بعد حضرموت، وتمتاز بشريطها الساحلي الأكثر طولًا، بنحو 560 كليو مترًا، وتربطها حدود برّيّة مع سلطنة عمان، من ناحية الشرق، وتبقى المهرة واحدة من بين ثلاث محافظات يمنية، لم تصلها ميليشيات الحوثي الانقلابية، وبقيت في مأمن من الحرب التي باتت تعصف بالبلد منذ قرابة 4 سنوات.