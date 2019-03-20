عيدروس الزبيدي من موسكو: روسيا تتفهم تطلعات شعب الجنوب ونسعى لحل الدولتين

التقى رئيس ”المجلس الانتقالي الجنوبي“ اللواء عيدروس قاسم الزبيدي والوفد المرافق له، اليوم الأربعاء، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بغدانوف، مبعوث الرئيس الروسي فلديمير بوتين للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مقر الخارجية الروسية.

وقال سالم العولقي، المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، إن الجانبين بحثا خلال اللقاء الكثير من القضايا، وعلى رأسها قضية الجنوب، بما يخدم تطلعات شعب الجنوب التواق إلى نيل استقلاله الوطني، وفق ما أفادت به رئاسة المجلس.

لقاء رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس قاسم الزبيدي والوفد المرافق له بالسيد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بغدانوف في مقر الخارجية الروسية.

يبحث هذا اللقاء الرسمي الكثير من القضايا وعلى رأسها قضية الجنوب بما يخدم تطلعات شعب الجنوب التواق إلى نيل استقلاله الوطني.(1) pic.twitter.com/xPCKMrdbZJ — سالم ثابت العولقي (@s_th_alawlaqi) March 20, 2019

وأضاف: ”عيدروس الزُبيدي قدم شرحًا مفصلًا لجملة من القضايا ذات العلاقة باستقرار الوضع في المنطقة وإمكانية التعاون المشترك في مجمل القضايا الأخرى“.

كما يقدم الأخ الرئيس عيدروس الزُبيدي شرحاً مفصلا لجملة من القضايا ذات العلاقة باستقرار الوضع في المنطقة وإمكانية التعاون المشترك في مجمل القضايا الاخرى. (2) pic.twitter.com/i5l8raeHjk — سالم ثابت العولقي (@s_th_alawlaqi) March 20, 2019

من جهته، قال عيدروس الزبيدي، في أول تصريح له من موسكو: ”نحن في المجلس الانتقالي الجنوبي الذين نمثل شعب الجنوب أتينا إلى موسكو عاصمة الاتحاد الروسي للتباحث مع حلفائنا وشركائنا وعرض رؤيتنا للحل الشامل والسلام والخروج بحل شامل يرضي الجميع على أساس حل الدولتين“.

وأضاف: ”هذا الحل نرى أنه مناسب لهذه الظروف وللشعبين في الشمال والجنوب ولتخفيف المعاناة التي يعاني منها الشعبان في الشمال والجنوب جراء الحرب التي تجاوزت 4 سنوات“.

وتابع الزبيدي: ”نتطلع إلى أن نبني شراكة مستمرة مع حلفائنا في روسيا الاتحاية، ونحن على ثقة وعلى يقين أنهم يتفهمون قضية شعب الجنوب واستعادة دولته، فهم يعرفون ثقافة وتاريخ الجنوب بشكل عام وأسسوا لبناء دولة مدنية تحفظ حقوق الإنسان والحريات والعدالة الاجتماعية، وما عرفنا منهم إلا كل خير في فترة تواجدهم من السبعينيات حتى التسعينيات، ونتطلع إلى عودة الشراكة والتحالف بما يلبي تطلعات شعب الجنوب“.